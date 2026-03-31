Haberler

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 20 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmenlerin girişini organize eden bir şahıs tutuklandı ve çeşitli silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ve göçmen kaçakçılığı yapan şahısların deşifresine yönelik yürüten çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 20 düzensiz göçmen ile ülkemize girişlerini organize eden 1 organizatör şahıs yakalanmıştır. İkamette yapılan çalışmaların devamında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 39 adet fişek, 360 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 299.590,00 Türk Lirası ele geçirilerek el konulmuştur. Yakalanarak gözaltına alınan ve müdürlüğümüzde ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki sağlanan 1 organizatör şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir. Yakalanan düzensiz göçmenler müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

