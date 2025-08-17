Van'da Dik Arazide Yangın Çıktı, İtfaiye ve Sakinler Söndürdü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dik arazide çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi'nin ortak kullandığı arazide yangın çıktı. Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle araçlar bölgeye çıkamazken, yangın mahalle sakinleri ile itfaiye ekipleri tarafından küreklerle uzun çalışmalar sonucu söndürüldü. - VAN