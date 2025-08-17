Van'da Dik Arazide Yangın Çıktı, İtfaiye ve Sakinler Söndürdü
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dik arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından uzun süren bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın, Yaylakonak ve Çömlekçi mahallelerinin ortak kullandığı arazide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi'nin ortak kullandığı arazide yangın çıktı. Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle araçlar bölgeye çıkamazken, yangın mahalle sakinleri ile itfaiye ekipleri tarafından küreklerle uzun çalışmalar sonucu söndürüldü. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa