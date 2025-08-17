Van'da Dik Arazide Yangın Çıktı, İtfaiye ve Sakinler Söndürdü

Van'da Dik Arazide Yangın Çıktı, İtfaiye ve Sakinler Söndürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dik arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından uzun süren bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın, Yaylakonak ve Çömlekçi mahallelerinin ortak kullandığı arazide meydana geldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dik arazide çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi'nin ortak kullandığı arazide yangın çıktı. Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle araçlar bölgeye çıkamazken, yangın mahalle sakinleri ile itfaiye ekipleri tarafından küreklerle uzun çalışmalar sonucu söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.