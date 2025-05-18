Van'da Dağda Mahsur Kalan Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı

Van'da Dağda Mahsur Kalan Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı
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Van'ın Çatak ilçesinde pancar toplamaya giden 52 yaşındaki bir vatandaş, dağda mahsur kaldı. Helikopter ambulansla kurtarılan kişi hastaneye sevk edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde dağda mahsur kalan 52 yaşındaki vatandaş, helikopter ambulansla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Çatak ilçesindeki Görentaş Yaylası'nda pancar toplamaya giden 52 yaşındaki bir vatandaş, dağlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine helikopter ambulans da gönderildi. Zorlu arazi şartlarında mahsur kalan vatandaş, sağlık ekiplerinin koordinesinde bulunduğu noktadan helikopter ambulansla alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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