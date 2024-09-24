Van'da Cip Aracın Domuza Çarpması Sonucu Kaza

Van'ın Özalp ilçesinde cip tipi araç, aniden yolan çıkan domuza çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Van-Özalp karayolunda Dönerdere Mahallesi mevkiinde aniden yola çıkan bir domuza araç çarptı. Çarpma sonucu domuz telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir başka kazanın yaşanmaması için telef olan domuzu yol kenarına çekti. - VAN