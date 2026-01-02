Haberler

Başkale'de otomobil şarampole düştü

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole düştü. Kazada yaralanan olmamasına rağmen araçta maddi hasar meydana geldi.

Van'ın Başkale ilçesinde otomobil buzlanma etkisiyle kontrolden çıkıp şarampole düştü.

Edinilen bilgiye göre, Başkale'ye bağlı Albayrak Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Albayrak köprüsünde virajlı yolda buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada, yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
