Van'da boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu kurtarıldı

Van'ın Gurpınar ilçesinde serinlemek için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız çocuğu ekipler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gürpınar ilçesine sınırları içerisinde bulunan Zernek Barajı'nda meydana geldi. Serinlemek için gölete giren H.Ö. (15) isimli kız çocuğu suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı ekibi sevk edildi. Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlarının çalışma sonucu sudan çıkarılan H.Ö., sağlık ekipleri telsim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - VAN