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Van'da ev yangını

Van'da ev yangını
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Van'ın İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Buzhane Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede evi sararken, durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Tuşba itfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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