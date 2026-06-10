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Van'da korku dolu anlar: Saniyelerle kurtuldular

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Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Olayda yoldan geçen vatandaşlar saniyelerle kurtulurken, itfaiye ekipleri müdahale etti ve bakım onarım çalışması başlatıldı.

Van'da bir binadan kopan beton parçası korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, bazı vatandaşlar ise saniyelerle kurtuldu.

Kentin en önemli caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar, beton parçalarından saniyelerle kurtulurken olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri muhtemel risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak malzemeye müdahale etti.

Binada mülk sahibi olanların girişimleriyle gerekli güvenlik önlemi alınarak bakım onarım çalışması başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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