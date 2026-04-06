Haberler

Van'da haftalık asayiş raporu: 61 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 158 şahıs yakalandı, bunlardan 61'i tutuklandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 158 şahıs yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 29 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında yürütülen çalışmaların verileri paylaşıldı. 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 13 adet fişek ve 10 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 37.79 gram esrar, 16.3 gram bonzai, 14.2 gram metamfetamin, 6.9 gram eroin, 5.8 gram skunk, 3.3 gram marihuana ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 158 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan toplam 28 bin 200 TL adli para cezası ve 194 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

