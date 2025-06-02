Van'da Aranan 545 Şahıs Yakalandı, 110'u Tutuklandı

Van'da Aranan 545 Şahıs Yakalandı, 110'u Tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 545 şahsın yakalandığını ve bunlardan 110'unun tutuklandığını açıkladı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız tabancalar ve cep telefonları bulunuyor.

Van'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 545 şahısta 110'u adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 28 adet cep telefonu, 17 adet akü ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 4 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 545 şahıs yakalanmış, 365 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 110 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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