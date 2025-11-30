Van'da Araç Zernek Barajı'na Düştü, 3 Kişi Kayboldu
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın Zernek Barajı'na düşmesi sonucu 3 kişi kayboldu. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aracın Zernek Barajı'na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. - VAN