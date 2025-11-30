Haberler

Van'da Araç Zernek Barajı'na Düştü, 3 Kişi Kayboldu

Van'da Araç Zernek Barajı'na Düştü, 3 Kişi Kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın Zernek Barajı'na düşmesi sonucu 3 kişi kayboldu. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aracın Zernek Barajı'na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu Rabia:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak NelsonFY'nin stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 382.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, WhatsApp üzerinden (+852-9446-4893) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.