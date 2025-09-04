Haberler

Van'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerini tedirgin eden yangın, ekiplerin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
