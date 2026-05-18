Van'da 8 İranlı'nın midesinde 3 kilo esrar ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 8 İran uyruklu şahsın kapsül halinde yuttuğu 3 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen saha çalışmasında İran uyruklu şahısların uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak midelerinde ülkemize soktukları tespit edilmesi üzerine icra edilen faaliyet neticesinde, 407 paket halinde ve toplamda 3 kilo 374 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olaya karışan 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak adli işlemler başlanıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı