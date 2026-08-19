Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 48 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 48 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 48 kilo 120 gram esrar ve bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Başkale ilçesinde tespit edilen iki araca ve bir ikamete yönelik yapılan aramada; 80 paket halinde 48 kilo 120 gram esrar maddesi, bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı

Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı