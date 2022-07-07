Van'da 408 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderiliyor - Haberler

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Van'da 408 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 408 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderiliyor

Van'da yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor.

Van'da yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor.

Van'da düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için Türkiye-İran sınır hattında yürütülen duvar örme ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sınır içerisinde ise güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılması için Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Van Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor. Yapılan çalışmalarla işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, geniş güvenlik önlemleri altında kurum bahçesinde otobüslere alındı. Daha sonra Van Ferit Melen Havalimanına getirilen göçmenler, burada hazır bekletilen uçağa alınarak ülkelerine gönderildi.

"Göçmenler ülkelerine charter seferlerle geri gönderilmektedir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Dün gece başlayan uçuşlarla toplam 408 düzensiz göçmeni ülkelerine geri göndereceklerini ifade eden İl Müdürü Omurca, "Buradaki mücadele hem düzensiz göçmenlerin ülkemize illegal geçişini engellemek hem Türkiye içerisinde düzensiz göçmenlerin adli birimlere sevk edilmesini sağlamaktır. Ülkemize illegal giriş yapmış ve daha sonra illegal duruma düşmüş olan düzensiz göçmenleri geri gönderme merkezlerine alıp ülkelerine geri göndermeye çalışıyoruz. Halihazırda geri gönderme merkezimizde 408 düzensiz göçmen, ülkelerine charter seferlerle geri gönderilmektedir. Afganistan'dan, Pakistan'dan ve Bangladeş'ten ülkemize düzensiz yollarla gelen yabancılar, geri gönderme merkezlerinde bir süre tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor. Dün geceden itibaren başlayan charter seferleriyle 408 Afganistan uyruklu yabancıyı gün içerisinde ülkelerine geri gönderiyoruz" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Türkiye Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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