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Van'da sokakta oynayan çocuğa saldırı: O anlar kamerada

Van'da sokakta oynayan çocuğa saldırı: O anlar kamerada
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Van'ın Edremit ilçesinde scooter süren 4 yaşındaki çocuk, bir kadının yüzüne müdahalesiyle yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'ın Edremit ilçesinde sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, bir kadının saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta scooter süren bir çocuk, yanından geçen bir kadının saldırısına maruz kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, yanında bir şahısla birlikte yürüyen kadının, scooter süren çocuğun yanına yaklaştığı ve aniden çocuğun yüzüne müdahalede bulunduğu görülüyor.

Saldırının ardından çocuğun yüzünde yaralanmalar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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