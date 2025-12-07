Haberler

AFAD: "Van ilimizin Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu"

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. - ANKARA

