AFAD: "Van ilimizin Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. - ANKARA