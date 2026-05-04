Van'da 3 organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada 7 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 3 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı