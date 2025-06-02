Van'da 22 Ton Kaçak İnci Kefali Ele Geçirildi

Van'da 22 Ton Kaçak İnci Kefali Ele Geçirildi
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Van'da 22 Ton Kaçak İnci Kefali Ele Geçirildi
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Van'da yapılan jandarma operasyonunda, 22 ton 475 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da 22 ton 475 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 22 ton 475 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu uyarınca inci kefalinin üreme döneminde korunması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekiplerince karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 25-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 16 olaya müdahale edilmiş; 22 ton 475 kilogram avlanmış balık, 5 kilogram canlı balık, 1 adet serpme ağ ve 450 metre ağ ele geçirilmiştir. 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup toplam 548 bin 230 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK - 3.Sayfa
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