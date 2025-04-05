Van'da 2 Aylık Bebek Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Van'da 2 aylık bebek polis helikopteriyle hastaneye sevk edildi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 2 aylık bebek, Emniyet Müdürlüğü helikopteriyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, 2 aylık bebeğin durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bölgedeki ulaşım şartlarının zorluğu göz önünde bulundurularak, Emniyet Müdürlüğü'ne ait skorsky helikopter devreye sokuldu. Bebeğin en kısa sürede uygun sağlık merkezine ulaştırılması için helikopterle nakil kararı alındı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinin refakatinde Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.