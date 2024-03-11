Üye Girişi
Haberler

Van'da 199 düzensiz göçmen yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 199 düzensiz göçmen yakalandı. 13 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da 199 düzensiz göçmen yakalandı

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığınca, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde 199 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "4-10 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 30 olayda, 199 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için "Huzurunuz, Mutluluğumuzdur" parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Göçmen Van Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir? Salim Özdil kimdir? İYİ Parti Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil kimdir? Yücel Ahmet İşleyen kimdir? İYİ Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen kimdir? Ergunhan Musaoğlu kimdir? İYİ Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan adayı Ergunhan Musaoğlu kimdir? 12 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Abdülnazir Güven kimdir? İYİ Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı Abdülnazir Güven kimdir? Erhan Çelik kimdir? İYİ Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı Erhan Çelik kimdir? Hayrettin Özdemir kimdir? İYİ Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı Hayrettin Özdemir kimdir? Nasır Aydın kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Nasır Aydın kimdir? Muhammet Kaya kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya kimdir? 12 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title