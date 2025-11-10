Haberler

Van'da 1980 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol arama ve kontrolü sırasında bir otomobilde 1980 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesi Çamlık mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bir otomobilde bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli O.A. (23) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı. - VAN

