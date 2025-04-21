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Van'da 15 Yaşındaki Sudenaz Özgel Kayıp

Van'da 15 Yaşındaki Sudenaz Özgel Kayıp
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Van'ın İpekyolu ilçesinde, işe gitmek üzere evden çıkan 15 yaşındaki Sudenaz Özgel'den 11 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Sudenaz'ı görenlerin polise veya belirtilen telefona haber vermelerini istedi.

Van'da işe gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Sudenaz Özgel'den 11 gündür haber alınamıyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde ikamet eden Sudenaz Özgel (15), 11 gün önce evden 'işe gidiyorum' diye çıktı. Akşam eve dönmeyen çocuktan bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Sudenaz için aile de vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 544 541 69 60 nolu telefona haber vermelerini istedi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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