Üye Girişi
Haberler

Van'da 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 14 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 35 olaya müdahale edilirken, 37 şahıs yakalandı ve 6 şahıs tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin, esrar, afyon sakızı, eroin ve uyuşturucu haplar bulunuyor.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 14 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 35 olaya müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "37 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 4 kilo 821 gram metamfetamin, 10 kilo 514 gram esrar, 320 gram afyon sakızı, 6 gram eroin, 495 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel van

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 3-4 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Sancaktepe, Çekmeköy su kesintisi listesi! 3-4 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Foça, Seferihisar 3-4 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef Düello kim kazandı (KAZANDİBİ)? 3 Eylül Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! Yenimahalle, Çankaya, Elmadağ 3-4 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Canlı yayında cinayeti itiraf etti! Müge Anlı, Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Akrep, Yay burcu yorumu! 4 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Denizli'de Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title