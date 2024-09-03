Van'da 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 14 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 35 olaya müdahale edilirken, 37 şahıs yakalandı ve 6 şahıs tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin, esrar, afyon sakızı, eroin ve uyuşturucu haplar bulunuyor.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 14 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 35 olaya müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "37 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 4 kilo 821 gram metamfetamin, 10 kilo 514 gram esrar, 320 gram afyon sakızı, 6 gram eroin, 495 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" denildi. - VAN