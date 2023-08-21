Van'da 13 kilo 534 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen hafta 13 kilo 534 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 13 kilogram eroin ile 534 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.