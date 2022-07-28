Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir apartman dairesine yapılan operasyonda 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

 - Güncelleme:

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir apartman dairesine yapılan operasyonda 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir aparmanın dairesinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine özel harekat polisinin desteği ile düzenlen operasyonda 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemleri yapılmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title