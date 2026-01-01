Haberler

Çatak'ta çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ faciasında, düşen çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik hayatını kaybetti. Yürütülen kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırılan Bitik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Van'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ faciasında, çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik hayatını kaybetti.

Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gülnaz Bitik, sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarılan Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bitik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak