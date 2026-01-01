Çatak'ta çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Van'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ faciasında, çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik hayatını kaybetti.

Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gülnaz Bitik, sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarılan Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bitik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN