Van-Çatak yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Van'da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan çığ felaketleri sonrası kapanan Van- Çatak kara yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde hayatı durma noktasına getiren kar yağışı ve çığ felaketlerinin ardından kapalı olan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin hummalı çalışmasıyla tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yaklaşık 6 gündür ulaşıma kapalı olan güzergahta, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarını temizlemek için gece gündüz mesai harcadı. Özellikle Bahçesaray-Çatak yol ayrımından 2 kilometre sonra 5 ayrı yere çığ düştü. Dün itibarı ile bölgedeki çığlar temizlenerek sadece öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü olarak sağlanıyordu. Çığ riskinin devam etmesi nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulduğu bölgede sivil araçlara kısıtlı geçişlere açıldı. Geçişler sabah 07.00 ile akşam 17.00 arası geçişlere izin veriliyor. - VAN