Van Çaldıran'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma baskınıyla suçüstü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1. derece sit alanı olan Soğuksu Mahallesi Arabızengi Kalesi mevkiine operasyon düzenlendi. Operasyonda bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.Y. (52) ve T.A. (42) suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet monitörlü kanal görüntüleme cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet kanal açma makinesi, 8 adet kanal açma borusu, 2 adet boru anahtarı, 5 adet matkap delme ucu, 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarjlı matkap, 2 adet yedek matkap bataryası ve 2 adet batarya şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı