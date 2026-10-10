Haberler

Van Çaldıran'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma baskınıyla suçüstü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Çaldıran'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma baskınıyla suçüstü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanılan cihaz ve matkaplar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1. derece sit alanı olan Soğuksu Mahallesi Arabızengi Kalesi mevkiine operasyon düzenlendi. Operasyonda bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.Y. (52) ve T.A. (42) suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet monitörlü kanal görüntüleme cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet kanal açma makinesi, 8 adet kanal açma borusu, 2 adet boru anahtarı, 5 adet matkap delme ucu, 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarjlı matkap, 2 adet yedek matkap bataryası ve 2 adet batarya şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeler: Ahlak yoksunu tipler
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı

'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni baskın! Yine servet çıktı
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Başkan Vekili görevinden uzaklaştırıldı
Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi

Sürprizlere doyamıyor! Bu sefer yaptığını görenler şaşkına dönecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Şırnak'ta türkülü karşılama

Kılıçdaroğlu'nu gülümseten anlar! Alkışlarla eşlik etti