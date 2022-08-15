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Van 3. sayfa haberleri: Özalp'te 2 bin bağ ot yandı

Van 3. sayfa haberleri: Özalp'te 2 bin bağ ot yandı

Van haberler: Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Mollatopuz Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Öncü'ye ait ot yığını bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Özalp Van 3. Sayfa Haberler

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