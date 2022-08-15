Van 3. sayfa haberleri: Özalp'te 2 bin bağ ot yandı Van haberler: Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı. Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Mollatopuz Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Öncü'ye ait ot yığını bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Özalp Van 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van 3. sayfa haberleri: Özalp'te 2 bin bağ ot yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.