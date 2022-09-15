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Van 3. sayfa haberleri... Başkale'de 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberleri... Başkale'de 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi

Van haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi kırsalında arazide gömülü vaziyette 18 kilo 321 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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