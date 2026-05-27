Haberler

Kaza yapan gence ilk müdahaleyi Vali Serdengeçti yaptı

Kaza yapan gence ilk müdahaleyi Vali Serdengeçti yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bayramlaşma ziyareti dönüşünde gördüğü motosiklet kazasında yaralanan bir gence ilk müdahaleyi yaparak ambulans gelene kadar yanında bekledi ve babasını teselli etti.

Osmaniye'de bayramlaşma ziyaretinden dönen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, tek taraflı motosiklet kazasında yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Osmaniye Dumlupınar Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazayı gören Vali Serdengeçti, aracını durdurarak yaralı gencin yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralı gencin yanında bekleyen Vali Serdengeçti, olay yerine gelen yaralının babasını da sakinleştirerek teselli etti. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var

Beşiktaş transferde çok büyük oynuyor!

Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Tarihi transfer Fener'e geri dönüyor
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu

Gelecek sezon formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu