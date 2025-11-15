Vali Özkan yaralı polis memuru Hatice Ünal'ı hastanede ziyaret etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Alaşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Hatice Ünal'ı, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde ziyaret etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Hatice Ünal'ın tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde devam ediliyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Alaşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Hatice Ünal'ı, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyarette doktorlardan Ünal'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Özkan, hastane ekibine yürütülen tedavi konusunda teşekkür etti. Ünal'ın yoğun şekilde takip edildiğini belirten Vali Özkan, "Üniversite hastanemizde hekimlerimiz yaralı polis memurumuz için seferber. Şifa dileklerimiz ve dualarımız mesai arkadaşımız Hatice Ünal için." dedi.

Alaşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada araçta yolcu konumunda bulunan polis memuru Ali Barut şehit olmuş, sürücü konumundaki polis memuru Hatice Ünal ağır yaralanmıştı. - MANİSA