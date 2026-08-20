Haberler

Vali Masatlı'dan Dörtyol Jandarma Komando Tugayı'na Ziyaret

Vali Masatlı'dan Dörtyol Jandarma Komando Tugayı'na Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ile birlikte Dörtyol Jandarma Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ile birlikte Dörtyol Jandarma Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Nejdet Karaca'dan birlik bünyesinde yürütülen faaliyetler ve il genelindeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Masatlı, görevleri başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Jandarma personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Masatlı, vatanın huzur ve güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan teşkilat mensuplarına sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
Mourinho'dan Arda Güler itirafı: Onun yaşadıklarını yaşayacak

Mourinho'dan Arda itirafı: Onun yaşadıklarını...
Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

Belediyede silahlı saldırı! Yaralılar var
Baas rejimi generali İsa, Lübnan'dan Suriye'ye iade edildi

Esad rejimi generali Suriye'ye iade edildi
Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş