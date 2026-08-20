Vali Masatlı'dan Dörtyol Jandarma Komando Tugayı'na Ziyaret

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ile birlikte Dörtyol Jandarma Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Nejdet Karaca'dan birlik bünyesinde yürütülen faaliyetler ve il genelindeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Masatlı, görevleri başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Jandarma personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Masatlı, vatanın huzur ve güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan teşkilat mensuplarına sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı