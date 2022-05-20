Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 81 il valisinin katılımıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 81 il valisinin katılımıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte katıldı.

Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu, Albay Muzaffer, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title