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Maden ocağında göçük

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maden ocağında göçük Vali Günaydın göçük bölgesinde incelemelerde bulundu Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Maden ocağında göçük

Vali Günaydın göçük bölgesinde incelemelerde bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde maden ocağında göçük meydana geldi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yahyalı ilçesinde meydana gelen göçük bölgesine gelerek inceleme yaptı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde bir çinko madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Mustafa Kayadelenhayatını kaybetti, bir diğer işçi Murat Erdil'i kurtarmak için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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