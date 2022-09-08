Son dakika gündem: Vali Dağlı'dan 23 araçlı kazaya ilişkin açıklama: '21 yaralımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yok'

Son dakika haberleri... Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Şu anda 21 yaralımız var. Bu yaralılarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur" dedi.

Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Şu anda 21 yaralımız var. Bu yaralılarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur" dedi.

Samsun'da yola bir kamyondan mazot dökülmesi nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 21 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kazazedelerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

"23 TANE ARACIN İÇİNDE ÇOCUKLARDA VARDI"

Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Hepimize geçmiş olsun. Ankara-Ordu karayolumuzun Eğitim Araştırma Kavşağı'nın hemen yakınında 23 aracımızın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur. Ayaktan tedavi edildiler. Taburcu edilenler var. Müşahedeyi bekleyenler var. Şu anda yol tamamen temizlendi. Trafiğe açıldı. Bir tehlikemiz kalmadı. Yaralılarımızın tamamına acil şifalar diliyorum. Sıkıntılı bir durumları yok. 23 tane aracın içinde çocuklarımız da vardı. Biraz önce çocuklarımızı da gördük. Hiçbir sıkıntı arz edecek durum yoktur" diye konuştu.

Vali Dağlı'nın hastane ziyaretine İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç eşlik etti.

(Furkan Abrek Ünal - İHA)