Terörün izlerinin silindiği Tendürek'te bayram nöbetindeki kahramanlar unutulmadı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bozkurt, bölgenin güvenlikteki stratejik önemine vurgu yaptı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeliyle bayramlaştı. Geçmişte güvenlik açısından kritik noktalardan biri olan Tendürek'in bugün modern altyapı ve teknolojik imkanlarla bölgenin güvenliğinde önemli rol üstlendiğini belirten Bozkurt, üs bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutan Vekili Tuğgeneral Sedat Kara ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti. Program kapsamında Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Bozkurt, personelin bayramını kutladı. Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında, Büyük Tendürek ve Küçük Tendürek dağları arasında yer alan Tendürek Üs Bölgesi'nin bölgenin güvenliği açısından kritik bir noktada bulunduğunu belirten Bozkurt, üs bölgesinin hem sınır güvenliği hem de bölgedeki huzur ve asayişin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Tendürek Üs Bölgesi'nin 2020 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Bozkurt, son yıllarda tamamlanan güvenlik yolları ve altyapı yatırımlarıyla bölgedeki güvenlik ağının daha da güçlendirildiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda terör ve güvenlik risklerinin yaşandığı alanlardan biri olan Tendürek'te bugün güvenlik güçlerinin etkin şekilde görev yaptığını kaydeden Bozkurt, üs bölgesinin keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetlerde önemli rol oynadığını vurguladı.

Modern teknoloji ve teknik imkanlarla donatılan üs bölgesinin zorlu coğrafi şartlara rağmen kesintisiz hizmet verdiğini belirten Bozkurt, görevlerini fedakarca sürdüren jandarma personeline teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Vali Bozkurt ve beraberindeki heyet, bayram programı kapsamında ayrıca Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gürbulak Hudut Birliği ve 11'inci Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret ederek görev başındaki polis, jandarma ve Mehmetçiklerle bayramlaştı. - AĞRI

