Vali Aydoğdu'dan jandarma personeline asayiş noktasında ziyaret

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan-Üzümlü kara yolu üzerinde asayiş kontrolü yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Denetim noktasında görevli personelle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görev başındaki jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aydoğdu, görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığını vurgulayan Aydoğdu, jandarma personeline çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı