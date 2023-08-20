Vali Atay, Gabar dağında güvenlik kulesini inceledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar dağında yaşam alanlı güvenlik kulesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kulede incelemelerde bulunan Vali Atay, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Cudi dağında bulunan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesini ziyaret eden Vali Atay, Mehmetçikle bir araya gelerek, görevlerinde üstün başarılar diledi. Vali Atay'ın ziyaretine Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ziyaeddin Cavlak, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt da eşlik etti. - ŞIRNAK