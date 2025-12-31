Konya protokolü, sürücülerin ve polislerin yeni yılını kutladı

Konya'da 2025'in son dakikalarında kentin giriş ve çıkışında bulunan kontrol noktalarını ziyaret eden Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve beraberindeki protokol mensupları sürücülere çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Konya'da 2025'in son dakikalarında şehrin giriş ve çıkış noktalarında kontrol yapan trafik polisleri, sürücüleri durdurarak evraklarını kontrol etti. Kontrol noktasını ziyaret ederek trafik uygulamasına katılan Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve beraberindeki protokol mensupları sürücülere hediye vererek yeni yıllarını kutladı. Vali Akın daha sonra şehir merkezinde mesai yapan polis memurlarıyla bir araya geldi. Polis memurlarıyla selamlaşarak sohbet eden Vali Akın, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İlimizde vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılamaları, ilimizdeki huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik olarak valiliğimiz koordinasyonunda ilgili birimlerimizle tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu tedbirler kapsamında ilgili birimlerimiz genel bir personel planlaması yaptılar. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz genelinde 772 ekip 4 bin 54 personel görevlendirmesi yapıldı ve bu arkadaşlarımızın tamamı şu anda sahadalar. Bu kurumlarımızın yanında elbette ki AFAD, itfaiye, sağlık ve tarım orman müdürlüğümüz başta olmak üzere bu kuruluşlarımız da kendi görev, hizmetleri yönünden gerekli planlamaları yaptılar. Bütün birimlerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başındalar. Vatandaşımızın huzurun ve güvenini sağlanmasına yönelik olarak halihazırda görev başında olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, görevlerinde kolaylıklar, başarılar diliyorum" diye konuştu. - KONYA