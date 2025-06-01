Vahşi Cinayet Sanığı Hızla Yakalandı

Vahşi Cinayet Sanığı Hızla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinlikte işlenen cinayette katil zanlısı H.E. 2 gün içinde yakalanarak tutuklandı. 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın başına sert cisimle vurularak öldürülmesi olayında, jandarma ekipleri cinayet zanlısını kısa sürede belirleyip gözaltına aldı.

Vahşi cinayet sanığı tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü zeytinlikte işlenen cinayetle ilgili yapılan çalışmalar sonucu katil zanlısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan bir zeytinlik içerisindeki bağ evinde meydana gelmişti. Ailesinin uzun süre haber alamadığı 25 yaşındaki Mustafa Karaman, kendilerine ait bağ evinde başına sert cisimlerle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede genç adamın başına defalarca sert cisimle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Karaman'ın cenazesi, savcılık ve jandarma olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Katil zanlısı 2 gün içinde yakalandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda cinayet zanlısı olduğu belirlenen H.E. isimli şahıs, 2 gün sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.E., burada suçunu itiraf etti. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İsrail, sözde insani yardım maskesiyle Filistinlileri öldürmeye başladı

İsrail'den soykırıma yardım maskesi! Filistinliler bu yolla öldürüldü
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.