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Edirne'de otomobil şarampole çıktı: 4 yaralı

Edirne'de otomobil şarampole çıktı: 4 yaralı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak yoldan çıkan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Uzunköprü karayolu Değirmenci köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki otomobil, Uzunköprü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada sürücü İ.T. ile araçta yolcu olarak bulunan N.T., Y.T. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından 4 yaralı da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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