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Plakasız motosikletle yola çıkan ehliyetsiz sürücüye 105 bin lira ceza

Plakasız motosikletle yola çıkan ehliyetsiz sürücüye 105 bin lira ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosikletli polis timlerince yapılan denetimde, çekme belgeli ve plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 105 bin TL idari para cezası kesildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetimlerde, çekme belgeli ve plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye toplam 105 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 27 Haziran günü saat 17.40 sıralarında Motosikletli Yunus Timleri, Rıza Efendi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde plakasız bir motosikletin seyir halinde olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde, motosikletin trafikten çekme belgeli olduğu, plakasız kullanıldığı ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücü ile motosiklet, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla trafik ekiplerine teslim edildi. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 105 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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