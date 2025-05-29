Uzungöl'de Suya Düşen Suudi Çocuk İçin 4 Gündür Arama Çalışmaları Sürüyor

Uzungöl'de Suya Düşen Suudi Çocuk İçin 4 Gündür Arama Çalışmaları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Uzungöl bölgesinde su içmek isterken suya düşen 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuk Faisal Ramzi Alshaikh'in bulunması için yapılan arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Bölgeye gönderilen ekipler, derede yoğunlaştırdıkları aramalarla çocuğu kurtarmak için mücadele ediyor.

Suudi Arabistan uyruklu çocuğu düştüğü derede 4 gündür arıyorlar

Su içmek isterken dereye düşen çocuktan geriye son görüntüleri kaldı

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 4 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 4 gün önce başlayan arama çalışmalarında şuana kadar sonuç alınamazken, arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personel ile 17 araç, 3 iş makinesi ve 3 bot katılıyor. Bölgede ekiplerin iletişimi için 3 mobil baz istasyonu da kurulurken, ailesinin ise üzüntülü bekleyişi sürüyor.

Öte yandan arama çalışmalarında bugün Haldizen Deresi üzerindeki bentlerin ve göletlerin olduğu alanda yoğunlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖZEN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.