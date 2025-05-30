Uzungöl'de Suya Düşen Çocuğu Arama Çalışmaları 5. Günde Devam Ediyor

Uzungöl'de Suya Düşen Çocuğu Arama Çalışmaları 5. Günde Devam Ediyor
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde 5 gün önce su içmek isterken Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Suudi çocuğu Faisal Ramzi Alshaikh'u bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Aile ve ekiplerin katılımıyla yapılan çalışmalar, güçlü akıntıya rağmen devam ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 5 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 5 gün önce başlayan arama çalışmalarında şuana kadar sonuç alınamazken, arama çalışmalarına iş makinelerinin yanı sıra 100'ün üzerinde personel katılıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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