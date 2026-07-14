Haberler

Uzungöl'de seyir terasından araç uçtu: 2 Arap turist yaralı

Uzungöl'de seyir terasından araç uçtu: 2 Arap turist yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Uzungöl seyir terasında manevra yapan bir otomobil yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kazada Yemenli bir çift yaralanırken, bir Gürcü turist de son anda kurtuldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bulunan seyir terası mevkiinde bir otomobil manevra yaptığı sırada yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada Yemenli karı koca 2 Arap turist yaralandı.

Kaza saat 13.20 sıralarında çaykara ilçesinin Uzungöl mahallesi seyir terasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir aracın manevra yaptığı sırada yamaçtan ormanlık alana uçtuğu ihbarı alınması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında yaralı Yemenli Arap turistler Hüseyin Abdullah B. (36) ile eşi Manrat Aidros A. (22) bulundukları yerden sedye ile ambulansla taşınarak Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırasında seyir terasının göle inen merdivenlerinde yürümekte olan Gürcü turist kafilesindeki bir turistin ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Gürcü turistin de araçtan kaçmaya çalışırken ayağından yaralandığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan'dan canlı yayında olay sözler
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim