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Uzungöl'de Haldizen Deresi'nde can pazarı

Uzungöl'de Haldizen Deresi'nde can pazarı
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Trabzon Uzungöl'de Haldizen Deresi'ne düşen turisti kurtarmak isteyen bir başka turist de akıntıya kapıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de Haldizen Deresi'ne düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan turist de akıntıya kapıldı. İki turisti kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, dereye giren bir Arap turist dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Başını kayalara çarpan turist, ardından güçlü akıntıya kapılarak sulara sürüklendi. Kendisine yardım etmek isteyen bir başka turist de akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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