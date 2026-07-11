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Uzungöl'de araç şelaleye uçtu: 1 yaralı

Uzungöl'de araç şelaleye uçtu: 1 yaralı
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Trabzon Uzungöl'de Arap turistlerin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şelaleye düştü. Sürücü hafif yaralı kurtuldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de meydana gelen trafik kazasında, Arap turistlerin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki şelalenin içine düştü.

Yukarı Şelaleler mevkiinde yaşanan kazada, araçta bulunan sürücü vatandaşların yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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