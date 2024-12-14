Uzman çavuşun şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi

Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın Adana Kozan'daki evine Türk bayrağı asıldı.

Bursa Adliyesi'nde 13 Aralık günü cinayet davasının görüldüğü 6. Ağır ceza Mahkemesinde duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmiş, 2 jandarma personeli de ağır yaralanmıştı. Olayda yaralanan Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Nilüfer Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan şehidin acı haberi ailesine verildi. Şehidin Adana'nın Kozan ilçesindeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin 2 kardeşinin de uzman çavuş olduğu evli ve 6 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı yarın saat 10.00'da Bursa'da yapılacak törenin ardından memleketi Kozan'a gönderilecek. - ADANA